Deprem Bölgesi İllerinin İhracatı 25 Milyar Doları Aştı
Ekonomi

Deprem Bölgesi İllerinin İhracatı 25 Milyar Doları Aştı

04.02.2026 11:17
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin ihracatı 2025'te %3,2 artarak 25 milyar dolara ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilin ihracatı, 2025'te yıllık bazda yüzde 3,2 artarak 25 milyar doları aştı.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre depremlerden etkilenen Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis'in ihracatı 2025 yılında 2024'e kıyasla artış gösterdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve üzerinden 3 yıl geçen depremlerin ardından bu illerin dış satımı toparlanma eğilimine girdi.

Söz konusu 11 ilin ihracatı, depremlerin yaşandığı 2023'te 2022'ye göre yüzde 11,6 azalış göstererek 22 milyar 991 milyon dolar oldu.

Bu illerin ihracat tutarı 2024'te 24 milyar 228 milyon dolara, geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 3,2 artışla 25 milyar 10 milyon dolara çıktı. Diğer illerin toplam ihracatının yüzde 4,5 artması doğrultusunda deprem bölgesi illerinin ülke ihracatı içindeki payı yüzde 9,2 seviyesine geriledi. Söz konusu pay 2024'te yüzde 9,3 olarak hesaplanmıştı.

Deprem bölgesindeki 11 ilin yaklaşık yüzde 80 ihracatını oluşturan Gaziantep, Hatay ve Adana'nın 2025'te yıllık bazda ihracatının arttığı görüldü.

Gaziantep, 2025'te 9 milyar 527 milyon dolarla söz konusu 11 il arasında en çok ihracat yapan kent oldu. Kentin dış satımı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 arttı.

Bu ili, yüzde 7,6 artışla ve 6 milyar 84 milyon dolarla Hatay, yüzde 2,2 yükseliş ve 4 milyar 470 milyon dolarla Adana izledi.

Söz konusu 11 il arasında ihracatını tutar bazında en çok artıran il 430 milyon dolarla Hatay olarak kayıtlara geçti.

Kilis'in ihracatı yüzde 52,1 arttı

Deprem izlerini silme çalışmalarının devam ettiği 2025'te Kahramanmaraş'ın ihracatı 1 milyar 523 milyon dolar, Osmaniye'nin 1 milyar 382 milyon dolar, Malatya'nın 666 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 468 milyon dolar ve Diyarbakır'ın 320 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kilis'in ihracatı geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 52,1 artışla 222 milyon dolara yükselirken Elazığ'ın ihracatı yüzde 25,4 azalışla 203 milyon dolara, Adıyaman'ın ihracatı yüzde 20,6 azalışla 145 milyon dolara geriledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilin 2023-2025 dönemindeki ihracatı (milyon dolar) ve 2025'te 2024'e kıyasla değişimi (yüzde) şöyle:

İller202320242025Değişim(yüzde)(2024/2025)
Adana4.1224.3724.4702,2
Adıyaman131183145-20,6
Diyarbakır358331320-3,5
Elazığ336272203-25,4
Gaziantep9.1039.1699.5273,9
Hatay5.0975.6546.0847,6
Kahramanmaraş1.2081.3821.52310,2
Kilis14814622252,1
Malatya820819666-18,7
Osmaniye1.2391.3941.382-0,8
Şanlıurfa429507468-7,7
Toplam22.99124.22825.0103,2

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, İhracat, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

