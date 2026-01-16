Deprem Bölgesinde Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
Deprem Bölgesinde Karneler Dağıtıldı

16.01.2026 12:16
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te öğrenciler yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerini aldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te öğrenciler yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerini aldı.

Gaziantep'te 1774 okulda eğitim gören yaklaşık 690 bin öğrenci karnesini aldı.

Şehit Nafi Kıvanç İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ve Vali Yardımcısı Sedat Sezik katıldı.

Vali Çeber, basın mensuplarına yaptığı konuşmada, öğrencilere karnelerini verdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli eğitim illerinden biri olduklarını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim bizim ve devletimizin en çok önem verdiği sektör. Bütçeden en çok para ayrılan, en çok kamu personelinin istihdam edildiği, depremden sonra bile 'Binalarını ilk önce yapalım, yetiştirelim.' dediğimiz ve asla ihmal edemeyeceğimiz bir sektör. Biz de tüm eğitim öğretim idarecilerimizle, öğretmenlerimizle, tüm velilerimizle, sektöre hizmet eden herkesle, servis şoföründen kantincimize kadar tam bir uyum içerisinde ve gördüğümüz eksiklikleri gidererek, hatalı olanları usulünce uyararak bir eğitim öğretim dönemini daha tamamladık."

Kahramanmaraş

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1121 okulda 275 bin 695 öğrenci karnelerine kavuştu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Bahaettin Karakoç İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğrencilerle ara tatil dönemine girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Ünlüer ve protokol üyelerinin de katılımıyla öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 689 bin 825 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Eyyübiye ilçesindeki Turlik İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve ilgililer katıldı.

Vali Şıldak, öğrencilere karnelerini dağıtarak, tatilde okumaları için kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Malatya

Malatya'da 146 bin 569 öğrenci karne aldı. Alparslan İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Vali Seddar Yavuz ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'nın depremde Hatay'dan sonra en fazla yıkım yaşanan şehir olduğunu belirterek, "Özellikle bu yıkımlar eğitimin altyapısına da büyük zarar verdi. 895 dersliğimizi kaybettik. Onun yerine bin 331 derslik yaparak deprem öncesinden fiziki altyapımızı daha iyi hale getirdik. 2026 yılında da okullar yapmaya, eğitimin fiziki altyapısına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Eğitime yapılan her yatırım geleceğe yatırımdır." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da öğrenciler yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerini aldı.

Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Osman Varol, protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini verdi.

Varol, "Bugün ilimiz genelinde toplam 793 okulda yaklaşık 155 bin öğrencimiz karnelerini aldı ve 2 haftalık bir ara tatile girdi." dedi.

Kilis

Kilis'te 46 bin öğrenci karnesini aldı.

Cemil Çetin İlkokulu'nda düzenlenen törene Kilis Vali Vekili Yusuf Durani Dinç katılarak öğrencilere karnelerini verdi ve kitap hediye etti.

Dinç, buradaki konuşmasında, Kilis'te yaklaşık 46 bin öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini belirterek, "205 okulda birinci dönemi bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Deprem, Güncel, Karne, Kilis, Son Dakika

