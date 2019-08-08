Son Dakika Haberleri: Deprem Çal'da da hissedildi
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Deprem Çal'da da hissedildi

1 saat önce

Denizli'de meydana gelen deprem birçok ilçede hissedildi.

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Denizli'de meydana gelen deprem birçok ilçede hissedildi. Vatandaşın dükkanından can havliyle kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Çal ilçesinde deprem sırasında dükkanında oturan vatandaş kendini sokağa attı. Koşarken cep telefonunu düşen vatandaş geri dönüp telefonu alarak sokağa çıktı. Korku dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. - DENİZLİ
Denizli, Çal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:07 Kaynak: İHA
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