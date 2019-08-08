Deprem Çal'da da hissedildi
1 saat önce
Denizli'de meydana gelen deprem birçok ilçede hissedildi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:07 Kaynak: İHA
'de meydana gelen deprem birçok ilçede hissedildi. Vatandaşın dükkanından can havliyle kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Denizli'nin Çal
ilçesinde deprem sırasında dükkanında oturan vatandaş kendini sokağa attı. Koşarken cep telefonunu düşen vatandaş geri dönüp telefonu alarak sokağa çıktı. Korku dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. - DENİZLİ
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