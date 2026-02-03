Deprem Felaketinin 3. Yılına Özel İzin - Son Dakika
Deprem Felaketinin 3. Yılına Özel İzin

03.02.2026 17:51
Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitim ara verilecek, kamu çalışanları idari izinli.

(ANKARA) - Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep valilikleri, depremin üçüncü yılı olan 6 Şubat'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların idari izinli sayılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremlerde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı.

Deprem bölgesindeki bazı valilikler, 6 Şubat'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden; ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde düzenlenecek anma programları ile vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde İlimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime İlimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat 2026 Cuma günü (1 gün) idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: ANKA

