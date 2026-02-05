Deprem ve Kanserle Mücadele: Nebahat Oral'ın Hikayesi - Son Dakika
Deprem ve Kanserle Mücadele: Nebahat Oral'ın Hikayesi

05.02.2026 14:10
Nebahat Oral, 6 Şubat depremlerinin ardından meme kanserine yakalandı, tedaviyle hastalığı yendi.

MALATYA'da, 6 Şubat depremlerini yaşadıktan sonra meme kanseri olduğunu öğrenen Nebahat Oral (45), ameliyat ve kemoterapi tedavisiyle hastalığı yendi.

Malatya'da 2 çocuk annesi Nebahat Oral, 2022 yılında göğsünde fark ettiği kitle nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayene sonrası kendisine ciddi bir sorun olmadığı bilgisi verildi. Oral, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evinin ağır hasar alması nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte Eskişehir'e yerleşti. Yaşadığı zorlu sürecin ardından göğsünde şekil bozukluğu, küçülme ve 'portakal kabuğu' görünümü oluştuğunu fark eden Oral, Eskişehir'deki Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonrası biyopsi istendi. 22 Temmuz 2023'te de Oral'a 4'üncü evre meme kanseri teşhisi konuldu. 24 kür kemoterapinin ardından Oral'ın vücudundaki kanserli hücreler ameliyatla temizlendi. Kanseri yenen Oral'ın tedavi süreci akıllı ilaçlarla devam ediyor.

'YAŞADIĞIM KORKU HASTALIĞIMI TETİKLEDİ'

Oral, deprem gecesi yaşadıklarının kendisinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak derin izler bıraktığını belirterek, "Çocuklarımızı uyutmak için eşimle ayrı odalara geçmiştik. O esnada büyük bir uğultu duydum. Deprem hiç aklıma gelmedi. İnsan o an kilitleniyor, hareket edemiyorsun. Eşim bu sırada montlarımızı alarak aşağı inmemiz gerektiğini söyledi. Dışarısı mahşer günü gibiydi. Evimiz hasar aldı ama şükürler olsun bize bir şey olmadı. Çevremizde çok kayıplar yaşandı. Deprem anında haber alamadık, telefonlar çekmedi. Birkaç gün sonra 11 ilde bu depremin yaşandığını öğrendik. Allah bir daha böyle bir acıyı bize yaşatmasın. O gün yaşadığım korkunun hastalığımı tetiklediğini düşünüyorum. Kısa süre içinde 4'üncü evreye gelmesinin nedeninin ise korku olduğu belirtildi" dedi.

'ASLA VAZGEÇMESİNLER'

Oral, göğsündeki kitle nedeniyle depremden önce de hastaneye gittiğini ancak herhangi bir teşhis konulmadığını söyleyerek, "Deprem zamanı yaşadığım stres, küçük bir kitleyi 4'üncü evre kansere getirmiş. Doktorlarım ise stres ve korku kaynaklı kanserin kısa sürede ilerlediğini söyledi. Bu süreçte tekrar Malatya'ya döndüm. 1 Ağustos 2023'te kemoterapi sürecim başladı ve toplam 24 kür kemoterapi aldım. Tedaviye olumlu yanıt verdiğim söylendi; hücreler baskılandı ve hastalık kontrol altına alındı. 4'üncü evrede olmama rağmen doktorum ameliyat olabileceğimi söyledi. 22 Şubat 2024'te başarılı bir ameliyat geçirdim. Şu anda akıllı ilaç tedavileri görüyorum. İlaçlarımın yanı sıra takviyelerimi de kullanıyorum. Son çekildiğim PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) sonuçlarım ise temiz çıktı. Kanser hastaları asla vazgeçmesinler. Mücadele ederek hayata tutunsunlar, günlük rutinlerini bırakmasınlar. Hayat devam ediyor. Kimin ne zaman hayatının son bulacağını bilemeyiz. Bu hastalık ile tanışanlar yürüyüş yapsınlar. Kendilerinden vazgeçmesinler. Önemli olan hastalığın kontrol altında tutulması" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
