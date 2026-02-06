Depremde Birlik ve Dayanışma - Son Dakika
Depremde Birlik ve Dayanışma

06.02.2026 14:01
İzmir'de 'asrın felaketi' için düzenlenen anma töreninde, Vali Elban depremin ardından yapılanları anlattı.

İZMİR Valisi Süleyman Elban, 'asrın felaketi' 6 depremlerin 3. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenindeki konuşmasında, "Depremin büyüklüğü kadar o dönemde milletimizin, devletimizin, hükümetimizin büyüklüğünü de gördük. İnanılmaz bir yardım, arama kurtarma faaliyeti başladı. İnanılmaz tedavi ve rehabilitasyon hizmeti başladı. Çok büyük bir gayret, çaba, yardım, fedakarlıkla yaralar çok hızlı sarıldı. Onların yanında yine dünyanın belki de ilk kez gördüğü çok büyük bir inşaat faaliyet başladı ve 2,5 yıl içerisinde 455 bin konut, rekor bir hızda yapılarak hak sahiplerine teslim edildi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli olarak 'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan, depremde hayatını kaybedenler için İzmir'de anıldı. Konak Meydanı'nda anma törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Nazif Ekinci, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi katıldı. Törende AFAD Arama Kurtarma Birliği personeline rütbeleri ve arama kurtarma alanında akreditasyonunu tamamlamış ekiplerin personeline armaları takıldı. Ardından yatakhane ve deprem simülasyon TIR'ları, mobil haberleşme aracı, 8x8 amfibik araç, ATV, keşif motoru ve arama kurtarma malzemelerinin yer aldığı sergi ile akredite sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı stantlar ziyaret edildi.Törenin ardından açıklamada bulunan Vali Süleyman Elban, "Bugün 'asrın felaketi' diye adlandırdığımız 6 Şubat, Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin 3'üncü yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu yıldönümü vesilesiyle deprem ve afet gerçeği ve bununla ilgili yapılması gerekenleri, hayatını kaybedenleri, yaralı olan vatandaşlarımızı ve deprem anında, deprem sonrasında yapılanları tekrar tekrar gözden geçirdik" dedi.

'YARALAR ÇOK HIZLI SARILDI'

Vali Elban 6 Şubat depreminde Adana'da olduğunu belirtip, ""Saat 04.17'de başlayan ilk deprem sonrası öğle saat 13.13'te olan 2'nci depremle 11 ilimiz ciddi manada sarsıldı. 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. 40 bine yakın binamız yıkıldı. Hasar alan 200 binin üzerinde binamız oldu. Depremin büyüklüğü kadar o dönemde milletimizin, devletimizin, hükümetimizin büyüklüğünü de gördük. İnanılmaz bir yardım, arama kurtarma faaliyeti başladı. İnanılmaz tedavi ve rehabilitasyon hizmeti başladı. Çok büyük bir gayret, çaba, yardım, fedakarlıkla yaralar çok hızlı sarıldı. Onların yanında yine dünyanın belki de ilk kez gördüğü çok büyük bir inşaat faaliyet başladı ve 2,5 yıl içerisinde 455 bin konut, rekor bir hızda yapılarak hak sahiplerine teslim edildi" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ AFET ÖNCESİ ALMAK İÇİN SÜREKLİ TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Bir başka önemli işin de 455 bin konutluk inşa faaliyeti ve parasal imkanlar kullanılarak bölgenin tüm altyapısının ayağa kaldırılması olduğuna dikkati çeken Vali Elban, "Hastanelerinden okullarına, yollarından, köprülerinden resmi kurum binalarına kadar tüm altyapı da ayağa kaldırıldı. Dolayısıyla bu işte çok önemli emek ve çaba var. Bu konuda hem vatandaşımızın çok hızlı konutlarına kavuşması hem hizmetlerle ilgili altyapının çok hızlı sonuçlanması konusunda vizyonu ve gayretleri, talimatları için Cumhurbaşkanımıza ve burada görev alan tüm sağlık ekibinden AFAD ekibine, inşai faaliyetlerinden görev alanlardan rehabilitasyona kadar herkese de şükranlarımızı sunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha yüce Rabb'imden rahmet diliyorum. Bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamak için de her türlü tedbiri afet öncesi almak için sürekli teyakkuz halinde ve her türlü çabayı da göstermeye devam ediyoruz" dedi.Konak Meydanı'ndaki anmanın ardından İzmir İl Müftülüğü tarafından Hisarönü Camii'nde mevlit okutulup, Konak Atatürk Meydanı'nda Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından çorba, nohut pilav ve helva ikramı yapıldı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.