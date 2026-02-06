Depremde Hayatını Kaybedenler Anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde Hayatını Kaybedenler Anılıyor

06.02.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı deprem anma etkinliklerine katılacak, çeşitli ziyaretler yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Osmaniye/14.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Depremde Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Anma Programı" kapsamında düzenlenecek Sessiz Yürüyüş'e katılacak, ardından Duran Saat Kulesi Önü'nde yapılacak Kur'an Tilaveti'ni dinleyecek, Şambayat Belde Belediye Başkanlığı ile Gölbaşı Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Malatya'ya geçerek Erkenek Camisi'nde cuma namazını kılacak olan Özel, Doğanşehir'de basın açıklaması yapacak, belediyeye, Millet Bahçesi Konteyner Kent'e, Polat Beldesi'ne, Ören Mahallesi'ne ve Merkez Mezarlık Deprem Anıtı'na ziyarette bulunacak. Özel, daha sonra Malatya Nikah Sarayı'ndaki "Depremde Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Anma Programı"na katılacak.

(Adıyaman/03.40-11.00/Malatya/12.40-19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Korel Otel'deki Kanun Yolu Uygulamaları Konferansı Açılışı ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek Afyonkarahisar İş Dünyası Buluşmaları'na katılacak.

(Afyonkarahisar/09.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler, 6 Şubat 2023'te 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de anılacak.

SPOR

1- Futbolda kış transfer ve tescil dönemi tamamlanacak.

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Hayatını Kaybedenler Anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 01:02:09. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Hayatını Kaybedenler Anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.