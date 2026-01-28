Depremde Yıkılan Yurt TBMM'de Gündeme Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde Yıkılan Yurt TBMM'de Gündeme Geldi

28.01.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li vekil, İskenderun'da kapatılması gereken yurdun faaliyetine devam etmesine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, ANKA Haber Ajansı'nın "Depremde İskenderun'da yıkılan özel erkek öğrenci yurdunun, kapatma kararına rağmen faaliyette olduğu ortaya çıktı" haberini TBMM gündemine taşıyarak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özel İskenderun Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun, Hatay Valiliği'nin 21 Aralık 2021 tarihli kararıyla faaliyetine son verildiği, ilgili mercilere gerekli kapatma bildirimlerinin yapılmasına rağmen kapatılmadığı ortaya çıktı. Depremden 13 ay önce alınan ve uygulanmayan kapatma kararına ilişkin belgelerin de depremde "zayi" olduğu açıklandı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önergede, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat depremlerinde yıkılan 'Özel İskenderun Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Ekim 2008 tarihinde ruhsatlandırıldığı, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildiği bilinmektedir. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, 21 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen rapora istinaden Hatay Valiliği oluru ile kurumun 'Kurum Açma İzni ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' iptal edilmiş ve faaliyetine son verilmiştir. Ancak bu kapatma kararına ve ilgili mercilere gerekli bildirimlerin yapıldığı iddiasına rağmen, yurdun deprem tarihine kadar faaliyetine devam ettiği ve depremde yıkıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, söz konusu işleme ilişkin orijinal ruhsat ve fiziki arşiv belgelerinin, depremde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ek arşiv binasının ağır hasar görmesi ve yıkılması nedeniyle 'zayi olduğu' ve ulaşılamadığı bildirilmiştir. Kapatma kararına rağmen bir eğitim kurumunun faaliyetini sürdürmesi ve bu süreçteki denetim eksikliği, can kayıplarının önlenememesi açısından izaha muhtaçtır."

Bakan Bak'a 7 soru yöneltti

Kara, şu soruları yöneltti:

"Özel İskenderun Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu hakkında 21 Aralık 2021 tarihinde alınan 'Ruhsat İptali' ve 'Kapatma Kararı'na rağmen, yurdun deprem gününe kadar faaliyetine devam etmesinin gerekçesi nedir? Kapatma kararı sonrası yurdun fiziki olarak mühürlenmesi veya faaliyetinin durdurulup durdurulmadığının kontrolü hangi birimler tarafından yapılmıştır? Bu konuda bir ihmal tespiti yapılmış mıdır?

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yükseköğretim Özel Barınma Birimince 21 Aralık 2021 tarihli işlem sonrası 'ilgili mercilere' yapıldığı belirtilen kapatma bildirimleri hangi kurumları kapsamaktadır? Bu kurumlardan hangileri kararı uygulamakla yükümlüdür? Kapatma kararı alınan bir kurumun öğrenci kaydı almaya devam etmesi ve faaliyetini sürdürmesiyle ilgili olarak, 21 Aralık 2021 ile 6 Şubat 2023 tarihleri arasında herhangi bir ara denetim yapılmış mıdır?

Deprem sonrası Hatay'daki çeşitli hizmet birimleri ve arşivlerin (Merkezi Arşiv, Antakya, Defne ve İskenderun birimleri) yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle ulaşılamayan belgeler arasında, yurdun hukuki sorumluluğunu belirleyecek kritik belgelerin dijital bir yedeği bulunmakta mıdır?

Söz konusu yurdun işletmecisi olan şahıs veya kurum hakkında, kapatma kararına uymayarak faaliyete devam ettiği ve ölümlere sebebiyet verdiği gerekçesiyle başlatılmış bir adli veya idari soruşturma var mıdır? Bakanlığınız bünyesinde, kapatma kararı uygulanmayan benzer durumda olan başka öğrenci yurtları bulunup bulunmadığına dair bir inceleme başlatılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Yıkılan Yurt TBMM'de Gündeme Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:40:26. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Yıkılan Yurt TBMM'de Gündeme Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.