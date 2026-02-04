Depremden Sonra Hayata Tutundu - Son Dakika
Depremden Sonra Hayata Tutundu

Depremden Sonra Hayata Tutundu
04.02.2026 09:38
Ali Şabanoğlu, 55 saat enkazda kaldıktan sonra bacağı ampute edilerek protezle yaşamına devam ediyor.

Hatay'da eşi ve çocuğuyla enkazda kalan Ali Şabanoğlu, 55 saatlik hayat mücadelesini kazanarak yaşama tutunmayı başardı. Asrın felaketi sonrası bacağı ampute edilen Şabanoğlu, yaptırdığı protez bacağıyla mesleğini sürdürerek kendi ayakları üzerinde durabiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinden en çok etkilenen kentte, birçok insan enkaz altında uzuvlarını kaybetti. 6 Şubat depremlerinde sol bacağını enkazda kaybeden 37 yaşındaki Ali Şabanoğlu, depreme Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yakalandı. Enkaz altından 55 saat sonra kurtarılan Şabanoğlu'nun sol bacağı ampute edildi ve protez bacak takıldı. Bir yıl boyunca tedavileri devam eden Şabanoğlu, protez bacağıyla memleketine geri dönüp 25 yıllık mesleğini sürdürmeye devam etti. Hatay Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen prefabrik iş yerinde hayata tutunan evli ve bir evlat sahibi Şabanoğlu, protez sayesinde ailesiyle gezerken işlerini sorunsuz yapabiliyor.

"6 Şubat depreminde ben 55 saat enkazda kaldım ve enkazın altından çıkarılana kadar ben gerçekten umudumu yitirmedim"

Depremin ardından 55 saat enkaz altında mücadele verdiği anlarda hayata karşı umudunu kaybetmediğini ifade eden Ali Zeki Şabanoğlu, "6 Şubat depreminde ben 55 saat enkazda kalmıştım. Benim yanıma 48'inci saatte kurtarma ekibi geldi, gönüllü ekipler kurtardı. 6 katlı bina sallantıyla 1. kata kadar düştü. Deprem olduğunda deprem olduğunu anlamamıştım çünkü deprem de gök gürültüsüyle aynı gibiydi, depremde büyük sesle olmuştu. Enkazın altından çıkarılana kadar ben gerçekten umudumu yitirmedim, enkazdan çıktıktan sonra yaklaşık 2 ay süreyle hala enkaz altında olduğumu hissettim. Bir bacağım ampute edildi. Ondan sonra Ankara'da tedavi gördüm ve protez takıldı. Protezlerim değişmedi. 5 yılda bir değişiyor, şu an üçüncü yılımdayım. Sorunsuz yürüyebiliyorum, her yere gidebiliyorum, uzun mesafeler yürüyebiliyorum ve merdiven çıkabiliyorum" dedi.

"Yeri geldiğinde çıkıp perde takabiliyorum, o rahatlığı kendime sağladım"

25 yıllık perdecilik mesleğine asrın felaketinin ardından protez bacağıyla devam ettiğini ifade eden Şabanoğlu, "Yeri geldiğinde çıkıp perde takabiliyorum, o rahatlığı kendime sağladım. Ben 2001 yılından beri perdecilik işinin içerisindeyim. Perde imalatı ve satışını yapıyorum. 2015 yılımda işyerimi açmıştım. Herkes beni perdeci Ali Zeki diye tanır. İşimi severek yapıyorum. Perdecilik işinde iyi bir çevrem oluştu. İş yerim depremden ağır hasar aldığı için yıkıldı. Şu an prefabrik çarşıda, Hatay Valiliği tarafından bir dükkan tahsis edildi. Burada mesleğimi icra ediyorum. Depremi asla unutamam ama insan alışıyor. Alışmaya çalışıyorum ama kesinlikle unutamıyoruz. O gün unutulacak bir gün değil. O günü andıracak şekilde değil ama depremler oluyor. Olursa bir daha ne yapacağız gibi şeyler düşünüyoruz. Evliyim ve 5 yaşında bir oğlum var. Oğlum hayata tutunma sebebim diyebilirim. Oğlum bana en güzel ilaç geldi. Eşim ve ailem de desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Çocuğumla her yere gidebiliyorum ve kurslara götürebiliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

