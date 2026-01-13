Depreme Dayanıksız Okul Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Depreme Dayanıksız Okul Tepkisi

13.01.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş başkanı, yıkılan okulun yerine yenisinin yapılmamasını eleştirdi, çözüm talep etti.

Haber: Mehmet ÖZDEN

(DENİZLİ) - Eğitim-İş Denizli 2 Nolu Şube Başkanı Gökhan Okulu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun yerine yenisinin yapılmamasına tepki gösterdi. Okulu, "Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından meslek yüksekokulunun görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Bir an önce çizilen projeler doğrultusunda bu alanda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun inşaatına başlanmasını ve öğrencilerin modern şartlar altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Okulu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu alanda çalışma yapılmamasına tepki gösterdi.

Meslek yüksekokulunun binalarının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2024'te yıkıldığını, şu anda buradaki tabelada "Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi inşaat alanı" yazdığını anlatan Okulu, inşaat alanındaki prefabrik yapılarda akademisyenler ve idari personelle eğitim verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Okulu, şöyle konuştu:

"Yıkılan bu binaların yerine Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iki kez proje çizdirilmesine rağmen hala yeni binalar yapılmadı. Öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine prefabrik yapılar içerisinde devam etmek zorunda bırakılıyor. Maalesef bu prefabrikler içerisinde atölyelerle derslikler iç içe. Bu şartlar altında eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi son derece zor.

"Yakın bir ilçeye taşınması planlanan bu okul öğrencilere ek maliyet getirecektir"

Akademisyenlere ayrılan yaklaşık 10 metrekarelik alanlarda 3-4 akademisyen birlikte bulunuyor. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından meslek yüksekokulunun görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Bir an önce çizilen projeler doğrultusunda bu alanda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun inşaatına başlanmasını ve öğrencilerin modern şartlar altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesini talep ediyoruz. Burada öğrencilerin taşınmasına yönelik planlar yapıldığını duyuyoruz. Yakın bir ilçeye taşınması planlanan bu okul, öğrencilere barınma, beslenme ve yol masrafları gibi ek maliyetler getirecektir. Oysa öğrenciler burada kaldıkları takdirde bu ihtiyaçlarını kampüs içerisinden karşılayabilir. Bu kadar önemli bir arazinin derhal meslek yüksekokulu inşaatına başlanarak yeniden eğitim yuvası haline getirilmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depreme Dayanıksız Okul Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

16:03
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:57
Cesetlerin sokaklara taştığı İran’da bir yetkili ilk kez rakam verdi Ölü sayısı açıklananın 3 katı
Cesetlerin sokaklara taştığı İran'da bir yetkili ilk kez rakam verdi! Ölü sayısı açıklananın 3 katı
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:41:23. #7.11#
SON DAKİKA: Depreme Dayanıksız Okul Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.