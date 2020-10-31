Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
31.10.2020 10:25
İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 1 kişi, Gaziantep'te gözaltına alındı.
İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 1 kişi, Gaziantep'te gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 1 kişiyi tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem başlatıldı.
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