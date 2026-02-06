Depremlerin Yıl Dönümünde Panel Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremlerin Yıl Dönümünde Panel Düzenlendi

06.02.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Üniversitesi'nde 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü için panel gerçekleştirildi.

Trabzon Üniversitesince 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla "6 Şubat Depremleri Sahadan Bilime, Travmadan Dayanıklılığa" konulu panel gerçekleştirildi.

Vali Tahir Şahin, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde organize edilen panelde yaptığı konuşmada, o dönem Kağıthane Kaymakamı olarak görev yaptığını ve 4 ay boyunca Hatay'da görevli olarak süreci yakından yaşadığını söyledi.

Şahin, kamu kurumları ve üniversitelerle yeteneklerin artırılması için ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, "Artık teslim olmamamız lazım. Bu noktada da yeteneklerimiz gün geçtikçe artıyor. Kurumsal kapasitemiz artıyor, dünyada bir kriz nasıl yönetilir noktasında ülkeleri yan yana koysak, biz çok net bir şekilde hilal ile yıldızın parlayacağını göreceğiz." dedi.

Bütün kurumların bu noktada çok ciddi yetenekler elde ettiğini dile getiren Şahin, "Bugün 6 Şubat'ın yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kadar kısa sürede, devlet milletiyle bütünleşip bu kadar organize olup nasıl yaraları sarabilirim, en güzel örneğini bu ülke bütün kıymetleriyle ortaya koydu." diye konuştu.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise acıların hala tazeliğini koruduğunu belirterek, 6 öğrencilerinin depremde vefat ettiğini, akademik ve idari personellerinin de yakınlarını kaybetmesiyle tarifsiz acılar yaşadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Aşıkkutlu, depremler sonrasında Türkiye'nin tek yürek olduğuna işaret ederek, "Akademik kurumlar olarak bizlere düşen temel sorumluluk, afet risklerini bilimsel yöntemlerle analiz etmek, bilgi üretmek, bu bilgiyi kamu politikalarına ve toplumsal farkındalığa dönüştürmektedir. Deprem mühendisliğinden şehir planlamasına, sosyolojiden psikolojiye, kamu yönetiminden sağlık bilimlerine kadar birçok alan, bu sürecin vazgeçilmez paydaşlarıdır." dedi.

Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Galip Usta, "Türkiye'nin Deprem Deneyimlerinden Ortak Çıkarımlar" başlıklı sunum yaptı.

Usta, yaşanan büyük felaketin sadece fiziksel yıkım değil acıları, umutları ve geleceği de etkilediğini aktardı.

Panelde, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz ve KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet Sağlam Aykut da birer sunum yaptı.

Kur'an-ı Kerim'in okunan panelde katılımcılara teşekkür belgesi verildi. Panele, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Gülay Yüksel, kamu kurum müdürleri, akademisyenler ve katılımcılar yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremlerin Yıl Dönümünde Panel Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valizli cinayette kan donduran itiraf İntihar süsü vermek istemiş Valizli cinayette kan donduran itiraf! İntihar süsü vermek istemiş
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul’da Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:51:22. #7.11#
SON DAKİKA: Depremlerin Yıl Dönümünde Panel Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.