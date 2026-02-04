Depremzedeye Hayvan Desteği Umut Oldu - Son Dakika
Depremzedeye Hayvan Desteği Umut Oldu

04.02.2026 11:16
Şanlıurfa'da deprem sonrası hibe edilen koyunlar, 15 yavru vererek üreticinin umudunu artırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ahırı ve hayvancılık faaliyetleri zarar gören Şanlıurfalı üreticiye hibe edilen 8 koyun, geçen sürede 15 yavru vererek üretime ve umuda katkı sağladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yıkıcı etkiler bıraktı. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinin kırsal Bölükbaşı Mahallesi'nde yaşayan Hızlan ailesi de depremden etkilenenler arasında yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ahırı yıkılan Hızlan ailesi 8 küçükbaş hayvanını kaybetti. Tek geçim kaynakları hayvancılık olan ve sürüsündeki hayvan sayısında azalma olan Hızlar ailesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremzede besiciler için verilen hayvan desteğinden yararlandı. Depremde telef olan hayvan sayısı kadar koyun alan Hızlan ailesi, zamanla yavrulayan hayvanlarıyla birlikte sürüsündeki hayvan sayısını yeniden artırdı.

Besici Gücan Hızlan, AA muhabirine, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını, başka bir gelirlerinin olmadığını söyledi.

Deprem döneminde zor günler geçirdiklerini aktaran Hızlan, ahırlarının yıkılması nedeniyle de koyunlarının telef olduğunu belirtti.

Hızlan, depremden sonra devlet desteklerinin kendilerine ulaştığını belirterek, her türlü desteğin sağlandığını, telef olan hayvanlarının yerine kendisine koyun verildiğini kaydetti.

Sürüsünün bu koyunlarla güçlendiğini vurgulayan Hızlan, "Allah devletimizden razı olsun, deprem oldu biz çok üzüldük, depremde hayvanlarımız telef oldu. Devlet bize 8 hayvan verdi iki senede biz 15 yavru aldık." dedi.

"Hiç aklıma o anı getirmek istemiyorum"

Besici Ali Hızlan ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkes gibi kendilerini de olumsuz etkilediğini dile getirerek, bir daha o günlerin yaşanmamasını temenni etti.

Deprem nedeniyle ahırlarının yıkıldığını ve bu sırada koyunlarının bir kısmının telef olduğunu hatırlatan Hızlan, depremden etkilenen üreticilere yönelik yürütülen destekler kapsamında yapılan hibe ve yardımların, bölgedeki hayvancılığın yeniden canlandırılmasına katkı sunduğu vurguladı.

Hızlan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, telef olan hayvanlarının yerine kendilerine koyun verildiğini aktararak, "Deprem olduğunda çok felaket bir şeydi. Allah bir daha ülkemize, milletimize göstermesin inşallah. Çok üzücü bir şeydi yani asrın felaketiydi, hatırlanacak bir durum değil hiç aklıma o anı getirmek istemiyorum. Hayvanlarımız telef oldu, devlet 8 tanesini karşıladı. O 8 tanesini büyüttük. Şu anda yavruları 15 tane oldu." dedi.

Şu anda hayvan sayısının 300'e ulaştığını aktaran Hızlan, bölgede etkili olan yağışların hayvan üreticileri açısından sevindirici olduğunu belirterek, yağışların meraların yeşillenmesini sağlayacağını ve üretime olumlu katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak: AA

