Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde bir düğüne düzenlenen el bombalı aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişi yaralandı.
Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin Abidin köyünde düğün sırasında bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Haberde düğüne el bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Haberde, düğün sırasında aralarında çocukların da yer aldığı 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Dera Ulusal Hastanesi Müdürü Dr. Nizar Reşdan, patlamanın ardından yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Patlama nedeniyle bir kişinin bacağının koptuğu aktarıldı.
Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı
