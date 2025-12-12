Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı - Son Dakika
Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı

12.12.2025 22:34
Suriye'nin Dera ilinde bir düğüne el bombalı saldırı düzenlendi. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde bir düğüne düzenlenen el bombalı aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişi yaralandı.

DÜĞÜNE EL BOMBALI SALDIRI

Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin Abidin köyünde düğün sırasında bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Haberde düğüne el bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

33 KİŞİ YARALANDI

Haberde, düğün sırasında aralarında çocukların da yer aldığı 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Dera Ulusal Hastanesi Müdürü Dr. Nizar Reşdan, patlamanın ardından yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Patlama nedeniyle bir kişinin bacağının koptuğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, Suriye, Dera, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Four Channel Four Channel:
    komsu ulkene sokam sondakikahaber. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:13
Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı
