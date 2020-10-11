Derbent'e kurulan fasulye konserve ve kuru bakliyat paketleme fabrikası faaliyete geçti - Son Dakika

Konya'nın Derbent ilçesine kurulan fasulye konserve ve kuru bakliyat paketleme fabrikasının faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Derbent Tarım ve Orman Müdürü Cihan Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yürütülen, KOP Kalkınma Bölge İdaresi tarafından finanse edilen "KOP destekliyor taze fasulye oluyor" adlı proje kapsamında Derplat Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi bünyesinde kurulan fasulye konserve ve kuru bakliyat paketleme fabrikasının ilçede faaliyetlerine başladığını belirtti.

Uzun, fabrikanın ilçe ve ülke ekonomisine önemli kazançlar sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tesisimizin İlçemize kazandırılmasında ve projenin yürütülmesi esnasında bizlere desteğini esirgemeyen KOP Kalkınma İdaresi yetkililerine, KOP Koordinatörümüz Ümit Yorgancılar'a, Derbent Kaymakamımız sayın Yakup Papaker'e, Derbent Belediye Başkanlığı'na, Derbent Belediye Başkanımız sayın Hüseyin Ayten'e, İlçe Başkanımız Sayın Musa Akgün'e, DERPLAT Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Suludere ve değerli yönetim kurulu üyelerine ve üreticilerimize, ilçe halkımıza teşekkürü bir borç biliriz. Derbent'imize hayırlı uğurlu olsun."