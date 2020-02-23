Derbi maçtan notlar

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanan derbi maçta sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maçın 11'inden biri zorunlu iki değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'de, Deniz Türüç ile sarı kart cezalısı olan Luis Gustavo'nun yerine Hasan Ali Kaldırım ile Tolgay Arslan forma giydi. Yanal, kalede Altay Bayındır'a görev verdi. Savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Hasan Ali Kaldırım'dan kuran Ersun Yanal, ön liberoda Tolgay Arslan ile Ozan Tufan'a şans tanıdı. Kanatların sağında Nabil Dirar, solunda Tolga Ciğerci oynarken Max Kruse, santrfor arkasında görev aldı. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Vedat Muric forma giydi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu derbiyi takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi stattan takip etti.

Kasapoğlu, protokol tribününde yer aldı.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

Fenerbahçe'de önemli eksikler

Fenerbahçe, derbi maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımın yalnız bıraktı. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues, derbiyi kaçırdı.

Hasan Ali Kaldırım 78 gün sonra ligde forma giydi

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray derbisiyle Süper Lig'de 78 gün sonra forma giydi.

Sezonun büyük bir bölümünü sakatlık problemi yaşayarak geçiren Hasan Ali, ligde son olarak 6 Aralık'taki Gençlerbirliği maçında oynamıştı. Sakatlığından sonra kupada 11 Şubat'ta GMG Kırklarelispor karşısında 45 dakika forma giyen milli sol bek, ligdeki MKE Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

Galatasaray derbisiyle ligde formasına kavuşan Hasan Ali, ilk 11'de sahaya çıktı.

Tolgay Arslan, ligde 9 ay sonra ilk 11'de

Ersun Yanal'ın derbide forma verdiği Tolgay Arslan, 9 ay sonra ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi.

Bu sezon ligde 7 maçta sonradan oyuna giren ve sadece 31 dakika sahada kalan Tolgay, derbiye ilk 11'de başladı.

Ligde son olarak geçen sezonun 33. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de oynayan Tolgay, 20 Mayıs 2019'dan sonra bu şansı ilk kez buldu.

Dirar, ligde maça ilk kez sağ açıkta başladı

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bu sezon Süper Lig'de bir maça ilk kez sağ açıkta başladı.

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sezonun genelinde sol bekte forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez asıl mevkisinde sahaya çıktı.

Dirar, bu sezon Süper Lig'de daha önce ilk 11'de çıktığı 17 maça da sol bekte başlamıştı.

Koreografi şov

Tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmadan önce hazırladıkları koreografiyle görsel bir şov yaptı.

Maraton Tribünü'nde "Seni de seni seveni de sevmiyoruz." yazılı dev bir pankart açıldı. Okul Açık Tribünü'nün üstünde kartonlarla "Round 21" yazılarak 20 yıllık yenilmezlik serisine atıfta bulunuldu.

Okul Açık Tribünü'nün alt kısmında ise ağlayan Galatasaraylı taraftarların resmedildiği "Your Fear (Senin korkun)", "Your Past (Senin geçmişin)" pankartları açıldı. Tribünün ortasında yapılan koreografide ise iki boksöre yer verildi. Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali'nin, film karakteri boksör Rocky Balboa'yı dövdüğü enstantane canlandırıldı.

Oyuncular ırkçılık karşıtı pankartla çıktı

Derbide iki takımın oyuncuları seremoniye Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.

Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.

Fenerbahçeli taraftarlar da ırkçı terör saldırısına duyarsız kalmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kale arkası tribününde "Irkçılığa Hayır" ve "Almanya'daki Türkler Yalnız Değildir" yazılı pankartları açtı.

Derbide 242 basın mensubu takip etti

Derbi karşılaşmasını 11'i yabancı 242 basın mensubu görevli olarak takip etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden alınan bilgiye göre, Japonya, ABD, Rusya, Danimarka ve Bosna Hersek'ten 11 yabancı gazeteci derbiyi izledi. 141'i muhabir olmak üzere toplam 242 basın mensubu derbide görev yaptı.