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Derik Belediyesi, emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için klip hazırladı - Son Dakika

Derik Belediyesi, emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için klip hazırladı

13.11.2021 13:38
Derik Belediyesi, emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için klip hazırladı

Mardin'in Derik ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında emniyet kemerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla video klip hazırlandı.

Mardin'in Derik ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında emniyet kemerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla video klip hazırlandı.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, çiftçi, inşaat işçisi, otomobil ve bisiklet sürücüleri ile öğrenci servislerinin yer aldığı klipte emniyet kemerinin önemi vurgulandı, Bakanlıkça belirlenen sloganlar seslendirildi.

Çakır, belediye öncülüğünde hazırlanan klipte emniyet kemerinin yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azalttığını belirtti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Derik Belediyesi, emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için klip hazırladı - Son Dakika


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