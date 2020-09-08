Derik'te sokak hayvanlarına suluk - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde belediye, sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için 10 noktaya plastik kaplar yerleştirdi.

Derik Belediyesi, sıcak yaz günlerinde susuz kalan sokak hayvanları için proje geliştirdi. Proje kapsamında, 'Hayvan dostu belediye' sloganıyla yapılan çalışmayla sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla belediye ekipleri, ilçenin değişik noktalarına suluk yerleştirdi. 10 farklı alana yerleştirilen suluklar sayesinde özellikle sıcak havalarda su bulmakta zorlanan sokak hayvanları ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. İnsanlar gibi hayvanların da ihtiyaçları olduğunu ve özellikle sıcak havalarda su bulmakta zorlandıklarını belirten esnaf Mehmet Dölçek, özellikle yaz aylarında sokak hayvanlarının sıcaklardan etkilenmemesi için bu projenin çok önemli olduğunu söyledi.