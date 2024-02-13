Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik Kaymakamı Kerem Türker, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile birlikte Yaylatepe, Kayaüstü ve Kayadere mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Akkoyun, ihtiyaç ve talepleri için ilgili birimlere talimat verdi ve şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

13.02.2024 15:28
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesine bağlı kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Vali Akkoyun, Derik Kaymakamı Kerem Türker, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile Yaylatepe Mahallesi'ni ziyaret ederek, taziye evinde muhtar Mehmet Şerif Arslan ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İhtiyaç ve taleplerinin giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat veren Akkoyun, daha sonra Kayaüstü Mahallesi'ni ziyaretinde muhtar Abdulhamit Emen'den bilgi aldı.

Kayadere Mahallesi'ne de ziyarette bulunan Akkoyun, muhtar İzzettin Güven ve mahalle sakinleri ile sohbet etti, ihtiyaç ve önerilerini dinledi.

Vali Akkoyun, ziyaretlerinde 3 mahallede bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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