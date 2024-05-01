Mardin'in Derik ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 V 5778 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada M.E.P. (42), L.K. (36) ve H.K. (9) yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin Derik'te Kamyonet Devrildi: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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