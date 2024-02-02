Derik 47 Spor Kulübü U12 Takımı Galatasaray ile Karşılaştı

Mardin Amatör Ligi'nde mücadele eden Derik 47 Spor Kulübü'nün U12 futbol takımı, Antalya'da katıldığı bir turnuvada Galatasaray U12 ile karşılaştı. Derik 47 Sporlu futbolcuların heyecanı kameralara yansıdı.
Antalya'da her yıl geleneksel hale getirilen Antalya BDSPOR Tatil Cup, bu yıl Aksu ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirildi. Turnuvaya, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olmak üzere Süper Lig ve diğer alt liglerin kulüplerinden yüzlerce 10-11-12 yaş kategorilerinde futbolcu katıldı. Turnuva renkli görüntülere sahne olurken, Güneydoğu'dan organizasyona katılan Mardin Direk 47 Spor Kulübü U12 takımının futbolcuları, turnuvanın ilk maçını Galatasaray ile oynadı. Maçı sarı-kırmızılı takım farklı kazandı.
Derik 47 Spor Kulübünü küçük futbolcularından Rezzan Dıldar Kızıl, ilk kez Galatasaray ile oynadığını belirterek, heyecanlandığını söyledi. Takım olarak Galatasaray'ı tuttuğunu vurgulayan Furkan Kavak da sarı kırmızılı kulüple ile oynamanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Maç çekişmeli geçiyor. 1-0 yenik durumdayız. Ama daha 15 dakika var. Atabilme şansımız da var" dedi.
Derik 47 Spor Teknik Sorumlusu Can Palamut ise maç sonunda yaptığı açıklamada, "Yol yorgunluğu da vardı. Bir de Galatasaray'ın isminin de olmasından dolayı çocuklarında ayakları pek gidemedi. O heyecanda vardı. İlk maçımızda. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlara daha iyi motive olup maçları kazanmak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.
Derik Kaymakamı ve Derik Belediye Başkan Yardımcısı Evren Çakır'a da teşekkür eden Can Palamut, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizi buraya gönderip, turnuvada kendimizi ispatlamamız için imkan sağlayan Evren Çakır'a da buradan sonsuz teşekkürler. Kendisi bize her türlü maddi imkanları sunup, bu turnuvaya gönderdi. Kaymakam beye şükranlarımı iletiyorum." - ANTALYA
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