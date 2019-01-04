Son Dakika Haberleri: Derinkuyu Halk Kütüphanesi'nin Üye Sayısı Arttı

Derinkuyu Halk Kütüphanesi'nin Üye Sayısı Arttı

1 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Halk Kütüphanesi'nde 2018'de üye sayısı, önceki yıla göre yüzde 96 arttı.

Derinkuyu Halk Kütüphanesi'nin Üye Sayısı Arttı, System.String[]
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Halk Kütüphanesi'nde 2018'de üye sayısı, önceki yıla göre yüzde 96 arttı.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hüseyin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci ve vatandaşların kütüphanelere olan ilgisinin artmaya başladığını belirtti.

Her yaş grubundan insanların okuma salonu ve etkinlik alanından faydalandığını kaydeden Özdemir, "Öğrenciler kütüphanemizi ders çalışmak, sınavlara hazırlanmak, aynı zamanda da vaktini değerlendirmek için kullanıyor. Ödünç kitap alanların çoğunluğunu evli fertler oluşturuyor. Kütüphanemiz yenilenen yüzü ve çocuk bölümüyle pırıl pırıl bir mekan haline getirildi." dedi.

Özdemir, 2017 yılında 645 üyesi bulunan kütüphanede üye sayısının geçen yıl bin 270'e yükseldiğini, vatandaşların 14 bin kitaptan faydalandığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:25 Kaynak: AA

Hüseyin Özdemir, Nevşehir, Derinkuyu, Kültür Sanat
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