Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Tepki

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle ilgili soruya, "Bir caniye umut vermeye ya da onun adına bir umut yeşertmeye kalkışmak siyasilerin görevi değildir. Mahkemelerin karar vereceği meselelere artık siyasetçiler böyle ellerinin hamuruyla bulaşmasınlar diye istiyorum ve umut ediyorum" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" şeklindeki açıklamasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Siyasete başladığımdan beri hukukun üstünlüğüne Anayasa'ya uyulmasına dair görüşlerimi sergiliyorum. Avrupa İnsan Hakkarı Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması gecikmiş bir durumdur. Bu zamana kadar söylediklerimiz olaya bakışımızın kefaleti altındadır. Ama bir caniye umut vermeye ya da onun adına bir umut yeşertmeye kalkışmak siyasilerin görevi değildir. Dolayısıyla mahkemelerin karar vereceği meselelere artık siyasetçiler böyle ellerinin hamuruyla bulaşmasınlar diye istiyor ve umut ediyorum."