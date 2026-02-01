Dervişoğlu'nun 66. Doğum Günü Kutlandı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 66'ncı yaş günü dolayısıyla partinin sosyal medya hesaplarından bir video paylaşıldı.

Paylaşılan videoda, Genel Başkan Dervişoğlu'nun çocukluğuna ilişkin tasvirlere ve Anıtkabir ziyaretinden görüntülere yer verildi. Video, "Küçük bir sahil kasabasındaki bir çocuğun, memleket için büyük düşler kurabilmesidir Cumhuriyet… O çocuklar büyüdü, niceleri de büyümeye devam edecek. 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' #İYİkiDoğdunuz Genel Başkanım" notuyla yayımlandı.