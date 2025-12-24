Dervişoğlu: Teröristi ya enterne edersiniz ya da cezaevine entegre edersiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dervişoğlu: Teröristi ya enterne edersiniz ya da cezaevine entegre edersiniz

24.12.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yatıp kalkıp 'entegrasyon' diyorlar.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yatıp kalkıp 'entegrasyon' diyorlar. Türkiye'de 40 yıllık teröristler, Suriye'de ise on binlercesi. Biri Suriye ordusuna entegre olurken PKK'yı da Türk ordusuna mı entegre edeceksiniz? Teröristi ya enterne edersiniz ya da cezaevine entegre edersiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesi ile ilgili taziye dileklerini iletti. 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Hainlerin taltif edildiği, önder, hatta kahraman kılındığı bir kuşatmanın içinde, teröristten barış güvercini çıkarmak isteyenlerin iktidar dönemindeyiz. Malum süreç, 'Devlet aklı' diye pazarlanarak bir yıldan fazladır devam ediyor. Biz ise ilk günden beri bunun Türk milletine karşı yapılan büyük bir kalkışma olduğunu anlatıyoruz. Komisyon burada sadece bir aşamaydı. TBMM eliyle teröristbaşı Öcalan'a meşruiyet vermenin, 'Al başkanlığı, ver Apo'yu' pazarlığının manivelasıydı. 'Mangalda silah yakma' şovunda 'Terörü bitirdik' diye mangalda kül bırakmıyorlar. Ama her açıklamalarında meçhul bir yol haritasından bahsediyorlar. 'Pazarlık yok' diyorlar ama aşama dedikleri her şey pazarlığın ta kendisi. 'Bölge' diyorlar ortada Türkiye yok, 'Millet' diyorlar başında 'Türk' yok, 'Devlet' diyorlar içinde Cumhuriyetten bahseden yok. Yatıp kalkıp 'entegrasyon' diyorlar. Türkiye'de 40 yıllık teröristler, Suriye'de ise on binlercesi. Biri Suriye ordusuna entegre olurken PKK'yı da Türk ordusuna mı entegre edeceksiniz? Teröristi ya enterne edersiniz ya da cezaevine entegre edersiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, süreçte bazen AK Parti Genel Başkanı, bazen de Cumhurbaşkanı olarak hareket ettiğini söyleyen Dervişoğlu, "Mademki sürecin arkasında olduğunu söylüyor, mademki 'Bu bir devlet ve yüzyılın projesi' diye iddia ediyor, o halde yetkisi vardır. Atsın imzayı, salabiliyorsa salsın Apo'yu. Halep oradaysa arşın burada; uzun çarşı boydan boya. DEM Parti ise yine şaşırtmadı. Ne istediklerini saklamıyorlar, artık saklama gereği de hissetmiyorlar. Ne düşünüyor ne istiyorlarsa raporlarına yansıtmışlar. Talep ve tespitleri terör örgütüyle aynıdır" diye konuştu.

'BU PARAYLA AYIN SONUNU GETİREBİLMEK MÜMKÜN MÜDÜR'

Dervişoğlu, dün açıklanan asgari ücrete ilişkin ise "Açlık sınırının 30 bin lira, bekar bir çalışanın aylık maliyetinin 40 bin lira, yoksulluk sınırının yaklaşık 100 bin lira olduğu Türkiye'de, asgari ücret 28 bin 75 lira olarak ilan edildi. Bu bir utanç vesilesidir. Bu, vatandaşın açlığa ve sefalete mahkum edilmesidir. Bugün Türkiye'de asgari ücret başlangıç maaşı değildir. Asgari ücret Türkiye'nin ortalama ücretidir. Bu parayla ayın sonunu getirebilmek mümkün müdür" ifadelerini kullandı.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: Teröristi ya enterne edersiniz ya da cezaevine entegre edersiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:41:49. #7.11#
SON DAKİKA: Dervişoğlu: Teröristi ya enterne edersiniz ya da cezaevine entegre edersiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.