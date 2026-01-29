Dervişoğlu ve İsviçre Büyükelçisi Görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer ile bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu'nun Scheurer ile görüşmesi, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan da yer aldı.
