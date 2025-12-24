Dervişoğlu, YSK Başkanı ile Görüştü

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ocak ayında görev süresi dolacak olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile TBMM'deki makamında bir araya geldi.

