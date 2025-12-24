Dervişoğlu, YSK Başkanı ile Görüştü

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ocak ayında görev süresi dolacak olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile TBMM'deki makamında bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, YSK Başkanı Ahmet Yener ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 YSK üyesinin görev süresi ocak ayının ikinci haftasında doluyor.
