Son Dakika Haberleri: Derya Su feat. Kougan Ray & Kezzo ''Yanlış Yaptın''

Derya Su feat. Kougan Ray & Kezzo ''Yanlış Yaptın''

26 dakika önce

Rap müziğin yükselişe geçtiği son dönemde farklı türleri harmanlayan şarkılara en güzel örneklerden biri Derya Su, Koughan Ray ve Kezzo ortaklığından geldi.

Derya Su feat. Kougan Ray & Kezzo ''Yanlış Yaptın'', System.String[]

Güçlü ve dinamik altyapısıyla dikkat çekecek olan "Yanlış Yaptın"ın sözleri Derya Su, ReyGy ve Kezzo'ya aitken müziği ReyGy imzası taşıyor. Şarkının klibinin yönetmenliğinde ise Serhat Kaynar ile Erbay Aras bulunmakta.

"Derya Su feat. Kougan Ray & Kezzo - Yanlış Yaptın" 22 Mart Cuma günü Sony Music Media etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında, video klibi ise Sony Music YouTube kanalında tüm müzikseverlerle buluşuyor!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:19 Kaynak: Bültenler

Sony, Güncel
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