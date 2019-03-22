Güçlü ve dinamik altyapısıyla dikkat çekecek olan "Yanlış Yaptın"ın sözleri Derya Su, ReyGy ve Kezzo'ya aitken müziği ReyGy imzası taşıyor. Şarkının klibinin yönetmenliğinde ise Serhat Kaynar ile Erbay Aras bulunmakta.

"Derya Su feat. Kougan Ray & Kezzo - Yanlış Yaptın" 22 Mart Cuma günü Sony Music Media etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında, video klibi ise Sony Music YouTube kanalında tüm müzikseverlerle buluşuyor!