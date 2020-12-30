Derya Tuna: Torun sahibi olmak istiyorum
30.12.2020 10:07
Tuna, yakın zamanda Yasemin Şefkatli'yle nişanlanan oğlu İdo Tatlıses'in bir an önce evlenmesini istediğini söyledi: "Yeni yılda öncelikle sağlık diliyorum.
Tuna, yakın zamanda Yasemin Şefkatli'yle nişanlanan oğlu İdo Tatlıses'in bir an önce evlenmesini istediğini söyledi: "Yeni yılda öncelikle sağlık diliyorum. 2020 artık bitsin istiyorum. Çünkü 2021'de torun sahibi olmak istiyorum. Artık zamanı geldi."
DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL
Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Yasemin Şefkatli, henüz düğün tarihinin belli olmadığını söyledi: "Sağlığımız yerinde olsun da düğünün nasıl olacağı önemli değil. Zaten ne gelinlik provası yapıldı, ne de başka bir şey… Ortada daha hiçbir şey yok." Şefkatli, isteme töreninde heyecanlandığını da belirtti.
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