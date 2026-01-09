DESAN'dan Malezya'da Tersane Projesi - Son Dakika
Ekonomi

DESAN'dan Malezya'da Tersane Projesi

09.01.2026 17:17
DESAN, Malezya'da tersane kurmak için ortaklık anlaşması imzaladı, 2026'da inşaata başlayacak.

DESAN, Malezya'da tersane kurulması projesi için ortak girişim ve işbirliği anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DESAN, Malezya ile savunma ve denizcilik alanlarındaki işbirliğini, Malakka Eyaleti tarafından oluşturulan entegre kalkınma bölgesi "SM-WEZ" (Straits of Melaka Waterfront Economic Zone) ile kurulan ortaklıkla güçlendirdi.

İstanbul'da düzenlenen imza töreni, DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında DESAN, yerel ortağıyla askeri ve ticari amaçlı yeni gemi inşası, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerini yürütecek bir tersane inşa projesine başlayacak.

Birinci safhası 94, ikincisi 77 dönüm olmak üzere toplam 171 dönüm alan üzerinde kurulması planlanan tesis için mühendislik çalışmalarına başlanırken, batimetrik ölçümler ve zemin etütleri tamamlandı. Tersane inşaatının 2026 yılının ilk aylarında başlaması ve iki yıl içerisinde operasyonel hale getirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu tersanenin kurulmasına yönelik Mutabakat Zaptı (MoU), 20 Mayıs 2025'te Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2025) kapsamında düzenlenen törende imzalanmıştı.

"Çıtayı daha yukarı taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kaptanoğlu, Malezya ile dün imzaladıkları ikinci "Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi" (MPMS 2) inşa projesinin, yürüttükleri çalışmaların ve kazandıkları güvenin sonucu ortaya çıkan bir "gurur tablosu" olduğunu belirtti.

Bu başarıdan aldıkları güçle çıtayı daha yukarı taşıdıklarını aktaran Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

"Bir sonraki hedefimizi, DESAN'ın ilk yurt dışı tersane yatırımı olacak bu projeyi Malezya'nın Malakka Eyaleti'nde hayata geçirmek olarak belirledik. Malezya'da yerel ortağımızla üstleneceğimiz yeni gemi inşası, bakım, onarım ve modernizasyon projeleri, bilgi ve teknoloji transferine dayalı, karşılıklı kapasite geliştirmeyi önceleyen, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sanayi ortaklığı için güçlü bir temel oluşturacak. Her iki gelişmenin de Türkiye ile Malezya arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştireceğine ve bölgesel denizcilik ekosistemine kalıcı değer üretilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

