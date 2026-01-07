DESAN, Malezya ile MPMS-2 Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Ekonomi

DESAN, Malezya ile MPMS-2 Anlaşması İmzaladı

07.01.2026 21:22
DESAN, Malezya için ikinci Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi anlaşmasını imzalayarak işbirliğini güçlendiriyor.

DESAN, Malezya ile ikinci "Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi" (MPMS 2) anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DESAN, Malezya ile savunma ve denizcilik alanındaki stratejik işbirliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı (MMEA) için inşa edilen ilk Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi (Multi-Purpose Mission Ship-MPMS 1) projesinde üretim hızla sürerken, taraflar arasında aynı sınıfa ait ikinci geminin inşasına yönelik yeni bir anlaşma sağlandı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, Malezya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dato' Sri Amran Bin Muhammed Zin ile DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu tarafından "Bir Adet Çok Maksatlı Görev Gemisi-2 (MPMS-2) Tedarikine İlişkin Kabul Mektubu" karşılıklı teati edildi.

MMEA için inşa edilen ilk gemiyle aynı teknik özelliklere sahip eş gemi olarak üretilecek MPMS-2'ye, ilave yetenekler de kazandırılacak.

Türk mühendis ve işçileri tarafından Türkiye'de 24 ay içerisinde inşa edilecek 99 metre uzunluğundaki gemi ile ilk geminin 2027 sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

Gemide 4 hızlı müdahale botu, dikey iniş-kalkış yapabilen 2 insansız hava aracı, 11 ton kapasiteli helikopter platformu, revir ve 45 kişilik gözaltı alanı bulunacak. 70 personel ve 30 yolcu kapasitesine sahip gemi, 30 gün kesintisiz seyir yapabilecek.

Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak projeye, ilk gemide olduğu gibi ASELSAN ve HAVELSAN başta olmak üzere Türk savunma sanayisinin öncü firmalarının katkılarıyla silah, elektronik ve muhabere sistemleri entegre edilecek.

İkinci gemide tüm bu unsurlara ilave olarak, DESAN tarafından inşa edilecek bir adet insansız/otonom su üstü aracı (Unmanned Surface Vehicle-USV) da proje kapsamında yer alacak. Böylece şirket tarafından insansız deniz aracı (İDA) ihracı da gerçekleştirilmiş olacak.

İlk gemideki teknik yetkinlik, ikinci siparişin önünü açtı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, Türkiye'nin tersanecilik ve savunma sanayi alanındaki rekabetçi ve yenilikçi gücünün, uluslararası ölçekte güven veren somut projelerle karşılık bulduğunu belirtti.

MMEA için inşa ettikleri ilk MPMS gemisinde ortaya koydukları başarı ve teknik yetkinliğin, ikinci gemi siparişinin önünü açan en önemli referans olduğunu aktaran Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yeni gemiyi, iki ülke arasında uzun vadeli ve karşılıklı değer üreten bir işbirliğinin devamı olarak görüyor, Malezya'nın deniz güvenliğine katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca Güneydoğu Asya için bir çıkış noktası ve merkez olarak gördüğümüz Malezya'da, uzun ufuklu bir vizyonla kalıcı yatırımlara yönelik güzel haberleri çok yakında sizlerle paylaşacağımızın müjdesini de şimdiden vermekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA

