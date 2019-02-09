Son Dakika Haberleri: Destici: İttifaka bir mecburiyetimiz yok

Destici: İttifaka bir mecburiyetimiz yok

1 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İttifaka bir mecburiyetimiz yok. Biz, sadece devletin bekası, milletin istiklali, istikbali, inançları ve duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.

Destici: İttifaka bir mecburiyetimiz yok, System.String[]
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İttifaka bir mecburiyetimiz yok. Biz, sadece devletin bekası, milletin istiklali, istikbali, inançları ve duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:00 

Ekonomi
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