Destici: İttifaka bir mecburiyetimiz yok
1 saat önce
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İttifaka bir mecburiyetimiz yok. Biz, sadece devletin bekası, milletin istiklali, istikbali, inançları ve duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İttifaka bir mecburiyetimiz yok. Biz, sadece devletin bekası, milletin istiklali, istikbali, inançları ve duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:00
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