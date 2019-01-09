Son Dakika Haberleri: Dev Kardan Adam İlgi Odağı Oldu

Dev Kardan Adam İlgi Odağı Oldu

14 dakika önce

Kar yağışının etkili olduğu Vezirköprü ilçesinde vatandaşlar, boyu 3,5 metreyi bulan kardan adam yaptı.

Dev Kardan Adam İlgi Odağı Oldu, System.String[]
Kar yağışının etkili olduğu Vezirköprü ilçesinde vatandaşlar, boyu 3,5 metreyi bulan kardan adam yaptı.

İlçede çocuklar kadar yetişkinler de karın tadını çıkardı.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitede, Mehmet ve Muhammet Ali Koç kardeşlerin yaptığı dev kardan adam ise ilgi odağı oldu.

Vatandaşlar kardan adam ile fotoğraf çektirdi.

Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir kardan adam yapmanın kardeşiyle fikri olduğunu ancak geçtiğimiz yıl çok kar yağmadığını, bu yıl ise beklenen kar yağışının olduğunu belirtti.

Koç, "Bu yıl güzel kar yağdı. Üç buçuk metre boyunda bir kardan adam oldu. Bunu yaparken komşularımız da yardım etti. Herkes ailecek fotoğraf çektirdi. Biz de pencereden baktığımızda karın sevincini yaşıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:41 Kaynak: AA

Esentepe Mahallesi, Vezirköprü, Kar, Güncel
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