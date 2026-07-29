Dev markaları da vurdu! Binlerce kişi hastalanınca harekete geçildi - Son Dakika
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Dev markaları da vurdu! Binlerce kişi hastalanınca harekete geçildi

Dev markaları da vurdu! Binlerce kişi hastalanınca harekete geçildi
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ABD'de Cyclospora parazitinin yol açtığı salgın nedeniyle Meksika'dan ithal edilen iceberg marullar geri çağrıldı. Walmart, KFC, Subway ve Pizza Hut gibi dev zincirlerin de etkilendiği olayda, şimdiye kadar 1.947 vaka tespit edilirken 98 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, geri çağrılan marulların kesinlikle tüketilmemesi ve iade edilmesi çağrısında bulundu.

ABD'de sağlık otoriteleri, Cyclospora adlı parazitin neden olduğu çok eyaletli salgın nedeniyle geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın odağında, Meksika'dan ithal edilen ve Taylor Farms de Mexico tarafından tedarik edilen iceberg marullar yer alıyor. Yetkililer, söz konusu marullar için geri çağırma kararı alırken tüketicilere ürünleri kesinlikle tüketmemeleri çağrısında bulundu.

DEV ZİNCİRLER DE ETKİLENDİ

Geri çağrılan marulların yalnızca market raflarına değil, çok sayıda restoran ve gıda dağıtım ağına da ulaştığı belirtildi. Tedarik zincirinden etkilenen şirketler arasında Walmart, Subway, KFC, Pizza Hut, Trader Joe's ve Sysco gibi dev markalar da yer alıyor. Yetkililer, ürünlerin daha fazla noktaya dağıtılmış olabileceğini belirterek incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

BİNLERCE VAKA TESPİT EDİLDİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), çok eyaletli salgın kapsamında doğrulanan vaka sayısının 1.947'ye ulaştığını açıkladı. Bunlardan en az 98 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer ayrıca ülke genelindeki diğer Cyclospora vakalarının da araştırıldığını ve bunların bu salgından bağımsız olabileceğini belirtti.

BELİRTİLERİ NELER?

Cyclospora enfeksiyonu genellikle şiddetli ishal, mide krampları, iştahsızlık, kilo kaybı, bulantı, halsizlik ve düşük ateşe neden olabiliyor. Belirtiler, kontamine gıdanın tüketilmesinden birkaç gün ila iki hafta sonra ortaya çıkabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Dev markaları da vurdu! Binlerce kişi hastalanınca harekete geçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dev markaları da vurdu! Binlerce kişi hastalanınca harekete geçildi - Son Dakika
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