Son Dakika Haberleri: Dev Osmanlı Ekmeği Yok Satıyor

Dev Osmanlı Ekmeği Yok Satıyor

24 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde fuarda görücüye çıkan dev Osmanlı ekmekleri görenleri şaşırtıyor.

Dev Osmanlı Ekmeği Yok Satıyor, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde fuarda görücüye çıkan dev Osmanlı ekmekleri görenleri şaşırtıyor.

Her yıl Mudanya'da sahil kenarında kurulan yöresel lezzetler fuarına bu yıl devasa boyutlardaki Osmanlı ekmekleri damga vurdu. 20 kiloya kadar çıkan dev ekmekler herkesi şaşırttı. Taş fırında pişirilen ekmekler tartılarak kilo ile satılıyor.

Osmanlı ekmeği standı sahibi Osman Yazar, taş fırında pişen dev ekmeklere olan talebin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Taş fırında pişirilen ekmeklerimiz 20 kiloya kadar çıkıyor. Ekmeği tartarak kilo ile satıyoruz. Kilosu 10 liradan alıcı buluyor. 'Bize fazla gelir' diyenlere kaç kilo istiyorsa tartıp satarak bu lezzeti tatmalarını sağlıyoruz. Buzdolabının dondurucu bölümünde 5 aya kadar, altta ise 2 aya kadar saklanabiliyor. Uzun süre dayanması bizim avantajımız" diye konuştu.

Ayrıca stantta en küçüğü 8 kiloluk balina denilen tam buğday Osmanlı okkalı ekmeğinin yanı sıra birer kiloluk köy ve mısır ekmeği de bulunuyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:55 Kaynak: İHA

Bursa, Mudanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Madde Bağımlısı Genç, Ebeveynlerini Rehin Aldı! Polis, 2 Saatte İkna Etti Hastada Kızamık Virüsü Tespit Edildi, Yoğun Bakım Karantinaya Alındı Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti Sahip Olanı Zengin Eden Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 09:19:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dev Osmanlı Ekmeği Yok Satıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]