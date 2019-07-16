Son Dakika Haberleri: Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato
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Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

2 saat önce

Mali yapısı bozulduğu gerekçesiyle konkordato talebinde bulunan ve talebi 3 aylık geçici bir süre için kabul edilen dev yapı market zinciri Praktiker'e, bir yıllık kesinleşmiş konkordato imkanı tanındı.

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato, System.String[]
Mali yapısı bozulduğu gerekçesiyle konkordato talebinde bulunan ve talebi 3 aylık geçici bir süre için kabul edilen dev yapı market zinciri Praktiker'e, bir yıllık kesinleşmiş konkordato imkanı tanındı.
Praktiker, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:17 
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