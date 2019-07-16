Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato
2 saat önce
Mali yapısı bozulduğu gerekçesiyle konkordato talebinde bulunan ve talebi 3 aylık geçici bir süre için kabul edilen dev yapı market zinciri Praktiker'e, bir yıllık kesinleşmiş konkordato imkanı tanındı.
Mali yapısı bozulduğu gerekçesiyle konkordato talebinde bulunan ve talebi 3 aylık geçici bir süre için kabul edilen dev yapı market zinciri Praktiker
'e, bir yıllık kesinleşmiş konkordato imkanı tanındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:17
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