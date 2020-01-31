Develi'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Develi'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
7 saat önce
Yoğun kar yağışı Develi ilçesinde etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
Yoğun kar yağışı Develi ilçesinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
Geceden itibaren başlayan yoğun kar yağışı Develi ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle başta Havadan, Şıhlı, Sarıkaya, Saraycık ve Kale köyleri olmak üzere 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yetkililer, yol açma ve kar temizleme çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. - KAYSERİ
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