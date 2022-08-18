Develi'de arazi toplulaştırması tapu dağıtım töreni yapıldı - Son Dakika
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Develi'de arazi toplulaştırması tapu dağıtım töreni yapıldı

18.08.2022 16:58
Develi'de arazi toplulaştırması tapu dağıtım töreni yapıldı

Develi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yapılan arazi toplulaştırması sonrası tapu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Develi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yapılan arazi toplulaştırması sonrası tapu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tapu dağıtımı töreninde konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçe genelinde 21 kırsal mahallede, 400 bin dönüm arazi ve 21 bin 500 çiftçiyi kapsayan arazi toplulaştırma işleminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki toplulaştırmayı da başarıyla hayata geçirdiklerini aktaran Cabbar, şunları kaydetti:

"Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanan ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak bu projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Toplulaştırma işleminde büyük bir özveriyle hareket eden ve yapılan çalışmanın mahallemizde memnuniyetle karşılanmasında emeği geçen başta muhtarımız İsmail Özdemir olmak üzere mahalle sakinlerimize teşekkür ediyor, tapularının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Cabbar, Yeşilyurt, Develi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Develi'de arazi toplulaştırması tapu dağıtım töreni yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Develi'de arazi toplulaştırması tapu dağıtım töreni yapıldı - Son Dakika
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