Devlet Desteğiyle Hayvancılık Canlanıyor

05.02.2026 11:31
Diyarbakır'da depremin ardından devlet destekleriyle arıcılık ve hayvancılık alanında üreticiler destekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Diyarbakır'da arıcılık ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, devlet destekleriyle hayvan sayısını artırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yaraların sarılması amacıyla çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde kentteki depremzede üreticilere yönelik çeşitli destek programları hayata geçirildi.

Hani ilçesinde geçimini arıcılık ve büyükbaş hayvancılıkla yapan depremzede ailelere destek sağlandı.

Desteklerle arı kolonilerindeki kayıpların azaltılması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

"Devletimiz seferber oldu"

İlçeye bağlı Kaledibi Mahalle muhtarı Bilal Yeleç, AA muhabirine, sabit arıcılık yaptığını söyledi.

Depremlerde arılarının yanı sıra mahalledeki vatandaşların büyükbaş hayvanlarının telef olduğunu belirten Yeleç, "Devletimiz seferber oldu. Kış şartlarında kardan kapalı yolları açtı. Başta battaniye ve gıda olmak üzere çok sayıda yardım yapıldı. Devletimiz her türlü yanımızda oldu. Devletimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Devletin depremde zarar gören üreticilerin zararlarını karşıladığını anlatan Yeleç, şunları kaydetti:

"Arı kovanlarımdan 8'i zarar görmüştü, sağ olsun devlet bunu karşıladı. Biz 8 kovanı 16'ya, 16 kovanı da 32 kovana çıkardık. İnşallah bu yıl hava şartları iyi olursa mevcudumuzu artıracağız. Mağduriyetimiz küçük olmasına rağmen sağ olsun devletimiz yine bu mağduriyetimizi karşıladı. Devlet her türlü yardımımıza koştu."

Aynı mahallede yaşayan Mehmet Toldar da depremde devrilen 53 kovandaki arılarının telef olduğunu anımsattı.

Toldar, "Sağ olsun devletimiz bize destek çıktı. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz evi yıkılanlara ev yaptı, hayvanları telef olanlara hayvan desteğinde bulundu. Devletimizin bana verdiği 53 (arılı) kovanı, 180 kovana çıkardım. Bizi yalnız bırakmadığı için devletimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ne sıkıntımız varsa giderildi"

Hasan Yanen ise depremde ahırının yıkılmasıyla 2 büyükbaş hayvanının telef olduğunu belirtti.

Hasar tespit çalışmasının ardından kendisine verilen hayvanlara değinen Yanen, "Sağ olsun devletimiz 2 düve verdi. Onların sayısını 6'ya çıkardım. Bunlardan 2 erkeği sattım. Şu anda 4 dişi hayvanım var. Onların sayısını artıracağım. Telef olan 2 ineğim gebeydi, devletin bana verdikleri de gebeydi." diye konuştu.

Devletin depremden zarar görenlerin kapılarını tek tek çaldığını belirten Yanen, şunları kaydetti:

"Bize yardımcı oldular, sahip çıktılar. Kimin hangi hayvanı telef olmuşsa o hayvanı verdiler. Hatay'dan Diyarbakır'a kadar devlet olmasaydı vatandaş bu yükün altından kalkamazdı. Herkese yardımcı oldular, teşekkür ediyoruz. Ne sıkıntımız varsa giderildi."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

