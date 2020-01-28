Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Teklifi kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Teklifi kabul edildi - Son Dakika

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Teklifi kabul edildi

6 saat önce

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Teklifi kabul edildi, System.String[]

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda beş partinin ortak önergesiyle verilen Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklif ile cumhurbaşkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları, başbakanlar, Atatürk'ün silah arkadaşlarının eşleri vasiyetleri halinde Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.

(İHA)

Devlet Mezarlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
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