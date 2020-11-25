Devrekani'nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Devrekani'nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor

25.11.2020 15:00
Devrekani'nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor, System.String[]

Devrekani Belediyesi tarafından Kulaksızlar Barajından yerin altına döşenen borularla ilçeye kadar getirilen su sayesinde ilçenin yaklaşık 40 yıllık içme suyu sorunu çözüme kavuşturuluyor.

Devrekani Belediyesi tarafından Kulaksızlar Barajından yerin altına döşenen borularla ilçeye kadar getirilen su sayesinde ilçenin yaklaşık 40 yıllık içme suyu sorunu çözüme kavuşturuluyor.

Devrekani Belediyesi tarafından Kulaksızlar Barajından Devrekani ilçe merkezine kadar 8 bin 371 metre döşenen borular sayesinde yeni içme suyu hattı oluşturuldu. İlçenin özellikle son yıllarda büyük sorunu haline gelen içme suyu sorunu, döşenen yeni su isale hattı sayesinde çözüme de kavuşturuldu. 2 milyon liraya mal olan yeni su isale hattının tamamlanmasıyla birlikte Kulaksızlar Barajından alınan su, arıtılarak ilçe merkezine ulaştırılacak. Su isale hattıyla ilgili çalışmalar sona yaklaşırken, depo ve arıtma tesisi gibi çalışmaların da yakın zamanda bitirilmesi hedefleniyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler aldı. Başkan Altıkulaç, uzun yıllardır ilçede yaşanan içme suyu sorununu yeni oluşturdukları su isale hattı sayesinde çözüme kavuşturduklarını belirterek, "İlçemizde yıllardan beri içme suyuyla alakalı ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. İlçemizin içme suyunun hattının kuvvetlendirilmesi ve yeni kaynağın ilçemize kazandırılması için Kulaksızlar Barajımızdan Devlet Su İşleri kanalıyla tahsisini 6 ay önce yaptırmıştık. Bunun yanında suyun ilçemize getirilmesi için plan ve proje aşamalarını bitirdik, İller Bankasına sunduk. İller Bankası kanalıyla 8 bin 371 metre uzunluğundaki su isale hattı için gerekli olan boruları İller Bankasından 250 bin TL'si hibe, 750 bin lirası ise uzun vadeli ve düşük faizli kredi olarak temin edildi. Su boruları ilçemize geldi ve şu anda yapım ihalesini bitirerek yerinde uygulamaya başladık. Su isale hattında 7 tane vento, 8 tane tahliye vanası bulunuyor. Mütevelli Mahallemizde bulunan Haznedar bağlısında bir su terfisi oluşturarak Tekke kayasındaki su depomuza arıtılmak üzere suyumuz ulaştırılacak ve şebekeye takviye edilecektir. Yeni isale hattının yapımı akabinde ilçemizde uzun yıllardan beri su ile alakalı ciddi olan bu problem ortadan kalkacağını hedeflemekteyiz. Alınan su miktarı saniyede 19 mililitredir. Bu da ilçemize ziyadesiyle yetecektir" dedi.

Yatırımın toplam büyüklüğünün 2 milyon lira olduğunu söyleyen Başkan Altıkulaç, "Toplam yatırım büyüklüğü isale hattı, terfi merkezi ve arıtma tesisiyle birlikte 2 milyon lira civarındadır. 2 milyon liralık yatırım için Devrekani'de çalışmalar bitme aşamasına kadar gelmiştir. Bizim öngörümüz nüfus artışına göre önümüzdeki 40 yıllık ilçemizin içme suyu ihtiyacını hiçbir problemsiz bir şekilde karşılayacaktır. Şu anda su ishale hattımızda son aşamaya geldik. Kazı çalışması ve boru döşeme çalışmamız bitti. Su hattımızla alakalı çalışmanın bitmesi vesilesiyle ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah yeni su hattımız, ilçemiz halkına iyi günlerde kullanmayı nasip eylesin" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Devrekani'nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor
Devrekani'nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor
Devrekani'nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor
Devrekani'nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor
Devrekani'nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor

Engin Altıkulaç, Devrekani, Yatırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devrekani'nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika


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