Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Haber

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

1 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, System.String[]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Recep A'nın kullandığı 16 H 0869 plakalı traktör, Kamışlı Mahallesi'nin Saçlı mevkisindeki eğimli yolda devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Sürücünün beraberinde bulunan oğlu M.A. ise kazayı yara almadan atlattı.
Recep A'nın cesedi, Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:55 Kaynak: AA
Sakarya, Geyve, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk nikahını kıyan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çiftlere tavsiye: Çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin Adnan Oktar örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu buluşturan düğün! İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu'ndan CHP ve HDP'ye terör örgütü PKK yanıtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 23:07:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]