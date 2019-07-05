Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
1 saat önce
Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:55 Kaynak: AA
'nın Geyve
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Recep A'nın kullandığı 16 H 0869 plakalı traktör, Kamışlı Mahallesi'nin Saçlı mevkisindeki eğimli yolda devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Sürücünün beraberinde bulunan oğlu M.A. ise kazayı yara almadan atlattı.
Recep A'nın cesedi, Geyve Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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