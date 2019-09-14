Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörünün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörünün altında kalan sürücü öldü

18 dakika önce

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Abdullah Yılmaz (68) hayatını kaybetti.

Devrilen traktörünün altında kalan sürücü öldü, System.String[]
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Abdullah Yılmaz (68) hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra, Akçakoca Karatavuk Köyü'nde meydana geldi. Abdullah Yılmaz yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu fındık bahçesinde devrildi. Abdullah Yılmaz devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdullah Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Abdullah Yılmaz'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Abdullah Yılmaz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:14 Kaynak: DHA
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