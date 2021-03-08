Devriye gezen polis ekipleri yol kenarında cansız beden buldu - Son Dakika

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karataş yolunda meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri yol kenarından hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.
Polisler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polisler hayatını kaybeden şahsın üzerinde kimlik bulamadı. İsmi öğrenilemeyen 30'lu yaşlardaki erkek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsisinin ardından şahsın kesin ölüm nedeni belirlenecek. Ekipler olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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