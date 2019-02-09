Son Dakika Haberleri: Devriye Görevi Yapan Polis Aracı Ağaca Çarptı

Devriye Görevi Yapan Polis Aracı Ağaca Çarptı

1 saat önce

Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracının, refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 komiser yardımcısı ağır yaralandı.

Devriye Görevi Yapan Polis Aracı Ağaca Çarptı, System.String[]
Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracının, refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 komiser yardımcısı ağır yaralandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında devriye görevi yürüten polis aracı refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, polis memuru Yusuf Çelik (27) olay yerinde şehit oldu. Ağır yaralanan komiser yardımcısı Burak Ziyan, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yozgat nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şehidin cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından hava yoluyla ailesinin yaşadığı Ankara'ya gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:49 Kaynak: AA

Gaziantep, Polis, Güncel
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