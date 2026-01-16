Deyr Hafir'den Kaçış: Yüzlerce Aile Güvenli Bölgelere Ulaştı

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin engellemelerine rağmen, yüzlerce aile patika yollar ve tarlalar üzerinden Deyr Hafir'den çıkmayı başardı.

Hükümetin kontrolündeki güvenli noktalara ulaşan sivilleri, Suriye ordusu ve Sivil Savunma ekipleri karşıladı. Gelenlerin kayıtlarını tutan ekipler, insani yardım desteği de sağladı.

AA ekibi, güvenli bölgelere ulaşan sivilleri ve araçlarını havadan görüntüledi. Gelenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu görüldü.

AA'ya konuşan Sivil Savunma yetkilileri, dün ve bugün yüzlerce ailenin bölgeden çıktığını açıklamıştı.

Suriye hükümeti, insani koridorun süresini uzatarak bugün 09.00-17.00 saatleri arasında da açık olacağını duyurmuştu.