Deyrizor'da Aşiret Güçleri YPG'yi Geri Püskürttü - Son Dakika
Deyrizor'da Aşiret Güçleri YPG'yi Geri Püskürttü

18.01.2026 12:44
Deyrizor'daki aşiret güçleri, YPG/SDG'ye karşı önemli bölgeleri kurtarıp hakimiyet sağladı.

Suriye'de Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde kurtarıldı.

AA ekibinin Deyrizor'daki aşiret kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, ili ortadan ikiye ayıran nehrin batı yakasından gelen aşiretler ile doğu tarafındaki aşiretlerin dün akşamdan bu yana YPG/SDG'ye karşı başlattığı silahlı hareket sürüyor.

İlin güney ve orta kesimlerini kurtaran aşiret güçleri, Deyrizor'daki hakimiyet alanlarını Rakka ve Haseke yönünde kuzeye doğru genişletip il sınırlarına büyük ölçüde hakim olmayı başardı.

Deyrizor'da aşiretlerin kontrölüne geçen yerleşim yerlerinin isimleri şu şekilde:

Muheymide, Suveydan-ı Cezira, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Duvar el-Halebiyye, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havayic, Şahil, Zer, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra Sahası, Huvayic Bumasa, Sava.

Deyrizor Valiliğinin açıklamasına göre, bölgedeki aşiretler Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Gaz Sahası'nın bulunduğu bölgeyi de terör örgütü YPG/SDG'den kurtarmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Deyrizor, Suriye, Güncel, YPG, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
