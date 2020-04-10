Dezenfeksiyon tünelinden geçmeyen pazara giremiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dezenfeksiyon tünelinden geçmeyen pazara giremiyor - Son Dakika

Dezenfeksiyon tünelinden geçmeyen pazara giremiyor

6 saat önce

Korona virüs ile mücadele kapsamında Avanos Belediyesi tarafından yapılan dezenfeksiyon tüneli yapıldı.

Dezenfeksiyon tünelinden geçmeyen pazara giremiyor, System.String[]

Korona virüs ile mücadele kapsamında Avanos Belediyesi tarafından yapılan dezenfeksiyon tüneli yapıldı. İlçe pazarına da dezenfeksiyon tünelinden geçmeyen vatandaşlar alınmıyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında her gün çeşitli tedbirler alınmaya devam ederken Avanos Belediyesi de almış olduğu tedbir sonrasında dezenfeksiyon tünelinden geçiş yapmayan vatandaşlar ilçe pazarına giremiyor. İlçe pazarına girmek isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dezenfeksiyon tüneline girmek için sıraya girerken dezenfeksiyon tünelinden geçen vatandaşlar pazar alışverişini yapmak için ilçe pazarına giriş yapıyor.


Avanos Kaymakamı Olgun Öner ve Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'ın da hazır bulunduğu pazar yerinde kontroller yaptı. Kaymakam Öner ve Belediye Başkanı İbaş'ın da dezenfeksiyon tünelinden geçerek pazar yerine girmesi dikkatlerden kaçmadı.


Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş yaptığı açıklamada vatandaşlarımızın daha sağlıklı alışveriş yapması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz dedi. İbaş, "Maalesef bu salgın başlandığından beri halkımız sıkıntı içerisinde ve evlerinde karantina altında. Bizde dezenfeksiyon çalışmalarımızı her alanda devam ettiriyoruz. Mahalle aralarını, çarşı içerisini ve kamu kurumlarını dezenfekte ettik. Özellikle halkımızın bir arada bulunduğu pazar yeri içinde bu tüneli imal ettik. Avanos'un kendi parasıyla imal ettiği dezenfeksiyon tünelini halkımızın kullanımına sunuyoruz. Umarım bu sağlıklı günlere kavuşmamıza vesile olur. El dezenfektesini bir aşama ileriye taşıdık. Tamamen bu tünel sayesinde üstümüzü ve başımızı da dezenfekte etmiş oluyoruz. Daha sağlıklı alışveriş yapılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.


Avanos Kaymakamı Olgun Öner ise yaptığı açıklamada korona virüs ile mücadele kapsamında azami gayret gösterdiklerini ifade ederken vatandaşların pazar alışverişlerini hijyenik şartlarda yaptıktan sonra evlerine döndüklerini söyledi. Öner, "Biz Avanos ilçesi olarak korona virüs ile mücadelede azami gayret gösteriyoruz. Bütün vatandaşlarımızın en hijyen şartlarda hizmet almaları noktasında elimizden gelen gayreti, çabayı gösteriyoruz. ve her noktada dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Uygulamalarımızı kesintisiz ve 24 saat boyunca devam ettiriyoruz. Bugünde burada Cuma olması nedeniyle semt pazarımız kuruldu. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve talimatları doğrultusunda burada bütün tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafe kurallarımıza uyarak maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz olarak vererek burada gördüğünüz dezenfekte kabininden vatandaşlarımız geçerek pazar alanına alınıyorlar. En kısa sürede de vatandaşlarımızı hijyen şartlarında alışverişlerini yaparak evlerine dönüyorlar" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Avanos Belediyesi, Avanos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:23 Kaynak: İHA

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