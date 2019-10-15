Son Dakika Haberleri: "Dezenformasyona karşı etkin mücadele yürütülüyor"
Son Dakika Güncel 'Dezenformasyona karşı etkin mücadele yürütülüyor'

"Dezenformasyona karşı etkin mücadele yürütülüyor"

2 saat önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muharrem Ekşi, Barış Pınarı Harekatı'nda, askeri harekatın yanı sıra dezenformasyona karşı da etkin mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muharrem Ekşi, Barış Pınarı Harekatı'nda, askeri harekatın yanı sıra dezenformasyona karşı da etkin mücadele yürütüldüğünü söyledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı da olan Doç. Dr. Muharrem Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın askeri anlamda çok başarılı yürütüldüğünü belirtti.

Harekatın başlatılmasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye'ye karşı dezenformasyonel algı oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Ekşi, Türkiye'nin bununla, "yanlış-doğru" ya da "yanlış-gerçek" şeklinde mücadele ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden terör örgütleri PYD/ PKK ve DAEŞ'e karşı mücadele ettiğinin altını çizen Ekşi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Harekatın DAEŞ'le mücadeleyi zayıflatacağını hatta hapishanelerdeki DAEŞ'lilerin kaçacağına yönelik algı operasyonu yürütülüyor. Halbuki tam tersine kamu diplomasisiyle Türkiye'nin Suriyelileri ve Suriye topraklarını, PKK, PYD ve DAEŞ terör örgütünden özgürleştirme harekatı olduğunu görüyoruz."

Ekşi, terörle mücadelede enformasyon cephesinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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