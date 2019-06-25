Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Banyo lifleri bakteri saçıyor
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Banyo lifleri bakteri saçıyor

1 saat önce

Dermatologlar, duş alırken kullanılan banyo liflerinin sanıldığın aksine vücudu temizlemekten çok cilde bakteri yaydığını belirtiyor.

DHA DIŞ- Banyo lifleri bakteri saçıyor, System.String[]
Dermatologlar, duş alırken kullanılan banyo liflerinin sanıldığın aksine vücudu temizlemekten çok cilde bakteri yaydığını belirtiyor.
Vücuttaki ölü hücreleri ve kiri temizlemek için kullanılan banyo lifleri iyi bir şekilde kurutulmadığı takdirde bakterilerin büyümesi ve yayılması için elverişli bir ortam haline geldiği ve duş alırken kullanılan lifte kalan bakterilerin cilde tekrar yayılmasına neden olduğu belirtiliyor.
Huffington Post gazetesinin haberine göre, 1994 yılında Klinik Mikrobiyoloji dergisinde yayımlanan bir çalışmada, banyodaki sünger ve liflerin, hayvanlarda hastalıklara neden olan 'pseudomonas aeruginosa' bakterisini barındırdığı ve insanlara cilt teması yoluyla bulaşmasına neden olduğu belirtildi.
'SIK SIK DEĞİŞTİRİLMELİ'
ABD'deki Cornell Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esther Angert, gazeteye yaptığı açıklamada, banyoların sıcak ve nemli ortamlar olmasından dolayı bakterilerin büyümesine elverişli bir ortam yarattığını belirterek, her defasında kullanılan banyo lifinin iyi bir şekilde kurutulmadığı takdirde insanların kendilerine kolaylıkla mikrop bulaştırabildiğini söyledi.
Doktorlar banyo liflerinin diş fırçaları gibi sıkça değiştirilmesi ve nemli ortamdan çıkarılarak iyi bir şekilde kurutulması gerektiğini tavsiye ediyor. Ayrıca duş aldıktan sonra banyo penceresinin ve duş kabinin açılarak banyo lifi ve süngerinin havalandırılması gerektiğinin altını çiziyorlar.
Dermatologlar, insanların ciltleri için gereğinden fazla temizlik malzemesi kullanarak ciltlerine zarar verdiklerini belirtirken; tek defalık kullanılan süngerlerin, sıradan vücut jellerinin ve ellerinizin cildi temizlemek için yeterli olacağını vurguluyor.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:31 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz işçi et karıştırma makinesinde can verdi Eşini 88 yerinden bıçaklayan caninin savunması pes dedirtti! İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında can verdi Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:50:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Banyo lifleri bakteri saçıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]